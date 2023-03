Ein Moin an den König: Charles III. Besuch in Hamburg ist ein "starkes Zeichen der Versöhnung"

Hamburg - Typisches Hamburger Schietwetter begrüßte König Charles (74) und Königsgemahlin Camilla (75) am Freitagmittag am Hamburger Dammtor-Bahnhof . Pünktlich (!) um 12.30 Uhr stiegen die beiden gut gelaunt und ganz umweltbewusst – schließlich ist Charles der Klima-König – aus dem ICE. Zahlreiche Fans begrüßten das Königspaar mit Jubelrufen und gezückten Handys. Nach einem kurzen Stop beim Denkmal "Kindertransport – der letzte Abschied" ging es in einem weinroten Bentley weiter zum Mahnmal St. Nikolai. TAG24 war vor Ort.

Zur Begrüßung sang der "Knabenchor St. Nikolai" die Hymne "If Ye Love Me" des englischen Komponisten Thomas Tallis und Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs (61) sprach die "Versöhnungslitanei von Coventry".

König Charles ist der erste Monarch, der die St. Nikolai Kirche besucht. "Dass er es in diesem Jahr macht, ist auch noch einmal besonders. Wir begehen dieses Jahr 80 Jahre 'Operation Gomorrha'. Dadurch werden die ganzen Aktivitäten und der Wunsch nach Frieden nochmal in besonderer Weise unterstrichen."

"Dieser Besuch ist etwas ganz Besonderes, weil König Charles ihn selbst gewählt hat. Er hat die Ziele der Reise bestimmt und dass er heute hier herkommt, ist ein starkes Zeichen der Versöhnung und des Friedens", sagte Pastor Dr. Martin Vetter gegenüber TAG24. "Und es ist ein Blick in die Zukunft, dass so etwas nie wieder geschehen soll."

König Charles III. von Großbritannien winkt auf dem Balkon vom Hamburger Rathaus. © Ulrich Perrey/dpa

"Ich dachte, er macht noch eine Runde" und "Das war's jetzt schon?" riefen die Leute. Auch Hamburgerin Karina, die mit ihrem Schild "City of Moins" – "Ich dachte, dass man auch den König in Hamburg mit einem Moin begrüßt. Vielleicht lernt er so ja auch noch etwas" – TAG24 sofort in Auge stach, zeigte sich enttäuscht. "Ich wollte schon gehen, aber jemand sagte, er kommt nochmal vorbei."

Und der Unbekannte sollte Recht behalten: Charles ließ seine Fans nicht im Stich. Er wählte eben die königliche Art der Begrüßung und erschien wenige Minuten später auf dem Balkon des Rathauses und machte mit seinem breiten Lächeln all die vorangegangene Enttäuschung wieder wett.

Margit West winkte König Charles begeistert zu und sagte gegenüber TAG24: "Ich als Engländerin bin ein großer Fan von der ganzen Familie, sie sind wie ein Teil unserer Familie. Charles ist ein guter Mann, er tut vieles für die Umwelt und die jungen Leute."

Die Wahl-Hamburgerin war erst vor Kurzem in London, um sich von der verstorbenen Queen (†96) zu verabschieden. Ihr Sohn sei ein ehrenvoller Nachfolger.