Trotz Renovierung in Millionen-Höhe: König Charles zieht nicht in den Buckingham-Palast

London (Großbritannien) - Das hat es seit Queen Victoria (1819-1901) nicht gegeben! König Charles (77) will den Buckingham-Palast nicht bewohnen. Und das, obwohl das Schloss in den vergangenen Jahren laut BBC für 369 Millionen Pfund (circa 430 Millionen Euro) renoviert wurde.

König Charles (77) und seine Frau Camilla (78) wollen weiterhin im Clarence House leben, welches sie 2005 bezogen. © dpa/PA Wire/Chris Jackson

Der klassizistische Prachtbau im Herzen Londons soll nach Abschluss der Renovierung im kommenden Jahr für zeremonielle Zwecke wie Staatsbankette, Empfänge oder Ordensverleihungen genutzt werden, wie aus dem diesjährigen Finanzbericht des Sovereign Grant hervorgeht, also dem staatlichen Topf für die Ausgaben der Royals.

Mit dem Ende der Bauarbeiten wird auch das Budget der Royals kleiner werden, wie es in dem Bericht weiter heißt.

Der Sovereign Grant wird demnach in den kommenden fünf Jahren von zuletzt gut 132 Millionen Pfund (153 Millionen Euro) auf 99,9 Millionen Pfund (knapp 116 Millionen Euro) schrumpfen.