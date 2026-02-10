Epstein-Skandal um Bruder Andrew: König Charles bricht sein Schweigen

London (Vereinigtes Königreich) - Die neuesten Enthüllungen im Epstein-Skandal bringen den ehemaligen Prinzen Andrew (65) immer weiter in Bedrängnis und erhöhen auch den Druck auf seinen Bruder Charles III. (77). Jetzt setzt der König von England ein Zeichen.

König Charles (77, r.) will bei den polizeilichen Ermittlungen gegen seinen Bruder Andrew (65) helfen. © ADRIAN DENNIS / AFP

Nach den neuen, schweren Vorwürfen gegen seinen Bruder bezieht König Charles nun erstmals Stellung zum Missbrauchsskandal um den in Ungnade gefallenen früheren Prinzen.

Wie die Daily Mail berichtete, will der 77-Jährige die Polizei bei ihren Ermittlungen gegen Andrew unterstützen, falls dies erforderlich sein sollte.

Demnach äußerte sich der britische Monarch "zutiefst besorgt" über die jüngsten Anschuldigungen gegen seinen Bruder.

"Die konkreten Vorwürfe sind von Herrn Mountbatten-Windsor zu klären", stellte ein Sprecher des Buckingham Palastes klar. "Sollte sich die Thames Valley Police an uns wenden, stehen wir bereit, sie zu unterstützen, wie es sich gehört."

Zudem seien Charles und seine Ehefrau Camilla (78) in Gedanken "bei den Opfern jeglichen Missbrauchs".