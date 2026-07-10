Endlich vereint! Meghan und Harry bringen ihre Kinder nach Großbritannien zu Opa Charles

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§s ist tatsächlich passiert! Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ihre Kinder nach Großbritannien gebracht - und sich endlich wieder mit Charles getroffen!

Von Mia Berger

England - Es ist tatsächlich passiert! Prinz Harry (41) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (44) haben ihre Kinder nach Großbritannien gebracht - und sich endlich wieder mit König Charles (77) getroffen!

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben sich zusammen mit ihren Kindern wieder mit König Charles getroffen. (Archivbild)
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben sich zusammen mit ihren Kindern wieder mit König Charles getroffen. (Archivbild)  © Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) haben nun ihren Großvater erstmals seit vier Jahren wiedergesehen.

Dies hat der Buckingham Palast gegenüber dem Boulevardblatt Page Six bestätigt. Bereits vor einigen Wochen wurde berichtet, dass die Sussexes gemeinsam nach Großbritannien reisen würden.

Vor wenigen Tagen tauchte der 41-Jährige jedoch zunächst allein in seiner ehemaligen Heimat auf - von dem Rest seiner Familie fehlte jede Spur.

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Berichten zufolge blieben Meghan und die Kinder zunächst aufgrund von Sicherheitsbedenken in den USA.

Nun scheinen sich die Pläne jedoch geändert zu haben. Öffentliche Auftritte seien allerdings nicht geplant.

Auch Fotos oder weitere Informationen über das Wiedersehen seien nicht zu erwarten, da es sich um eine private Familienzusammenkunft handle.

Laut einer Quelle wollen Harry, Meghan und ihre Sprösslinge in den kommenden Tagen auch die Grabstätte von Prinzessin Diana (†36), der Mutter des Herzogs, auf dem Anwesen Althorp besuchen.

Erstmals seit vier Jahren hat König Charles (77) seine Enkelkinder wiedergesehen.
Erstmals seit vier Jahren hat König Charles (77) seine Enkelkinder wiedergesehen.  © Toby Shepheard/PA Wire/dpa

Prinz Harry und Prinz William weiterhin zerstritten

Prinz William (44, l.) und Prinz Harry (41) sind seit Jahren zerstritten. (Archivbild)
Prinz William (44, l.) und Prinz Harry (41) sind seit Jahren zerstritten. (Archivbild)  © Yui Muk/Pool PA/AP/dpa

Die Zusammenkunft markiert einen wichtigen Schritt in Richtung Familienfrieden. Denn seit sechs Jahren sind die britischen Royals und die Sussexes zerstritten. Auslöser waren der Rücktritt von Harry und Meghan als arbeitende Royals sowie ihr Umzug in die USA.

Kurz darauf erhoben sie verschiedene Vorwürfe gegen Harrys Familie. Unter anderem sollen Mitglieder der Königsfamilie Meghan rassistisch behandelt haben.

In seinem Buch "Spare" berichtete der 41-Jährige außerdem von einem gewaltvollen Vorfall mit seinem Bruder Prinz William (44). Demnach soll der Thronfolger seinen jüngeren Bruder während eines Streits zu Boden geworfen haben.

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Anders als ihr Vater ist William seinem Bruder jedoch weiterhin negativ gegenüber eingestellt. Berichten zufolge wolle der Thronfolger seinen Bruder nicht treffen. Auch ein Wiedersehen während des Aufenthalts der Sussexes in England sei demnach ausgeschlossen.

Titelfoto: Montage: Jonathan Brady/PA Wire/dpa, Toby Shepheard/PA Wire/dpa

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