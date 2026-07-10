Endlich vereint! Meghan und Harry bringen ihre Kinder nach Großbritannien zu Opa Charles

England - Es ist tatsächlich passiert! Prinz Harry (41) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (44) haben ihre Kinder nach Großbritannien gebracht - und sich endlich wieder mit König Charles (77) getroffen!

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben sich zusammen mit ihren Kindern wieder mit König Charles getroffen. (Archivbild) © Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) haben nun ihren Großvater erstmals seit vier Jahren wiedergesehen.

Dies hat der Buckingham Palast gegenüber dem Boulevardblatt Page Six bestätigt. Bereits vor einigen Wochen wurde berichtet, dass die Sussexes gemeinsam nach Großbritannien reisen würden.

Vor wenigen Tagen tauchte der 41-Jährige jedoch zunächst allein in seiner ehemaligen Heimat auf - von dem Rest seiner Familie fehlte jede Spur.

Berichten zufolge blieben Meghan und die Kinder zunächst aufgrund von Sicherheitsbedenken in den USA.

Nun scheinen sich die Pläne jedoch geändert zu haben. Öffentliche Auftritte seien allerdings nicht geplant.

Auch Fotos oder weitere Informationen über das Wiedersehen seien nicht zu erwarten, da es sich um eine private Familienzusammenkunft handle.

Laut einer Quelle wollen Harry, Meghan und ihre Sprösslinge in den kommenden Tagen auch die Grabstätte von Prinzessin Diana (†36), der Mutter des Herzogs, auf dem Anwesen Althorp besuchen.