Königin Camillas Sohn verbringt Weihnachten auf dem Sofa seiner Ex-Frau

Wie Tom Parker Bowles (50), Sohn von Königin Camilla (78), gegenüber "Saga" bestätigte, werde er zu Weihnachten auf dem Sofa seiner Ex-Frau schlafen.

Von Jennifer Schneider

London - Für Königin Camilla (78) wird das bevorstehende Weihnachtsfest äußerst ruhig ausfallen. Sowohl ihr Sohn Tom Parker Bowles (50) als auch ihre Tochter Laura Lopes (47) werden dieses Jahr nicht auf das Anwesen der Königsfamilie nach Sandringham (Großbritannien) reisen. Wie Bowles gegenüber "Saga" bestätigte, werde er im Haus seiner Ex-Frau Sara Parker Bowles übernachten - ganz traditionell auf dem Sofa.

Von 2005 bis 2018 war Tom Parker Bowles (50) mit seiner Frau Sara Parker Bowles verheiratet. (Archivfoto)
Von 2005 bis 2018 war Tom Parker Bowles (50) mit seiner Frau Sara Parker Bowles verheiratet. (Archivfoto)  © GARETH FULLER / POOL / AFP

Nachdem König Charles (77) 2024 eine Krebsdiagnose erhalten und Königin Camilla eine schwere Lungenentzündung überstanden hatte, hatte die Familie Weihnachten auf ihrem Anwesen gefeiert.

Wie "Gala" berichtet, verbrachte die Familie damals erstmals nach Monaten wieder gemeinsam Zeit in Sandringham – ein Wunsch, den die Königin ihren Kindern eindringlich mitgeteilt hatte.

In diesem Jahr zieht der britische Food-Blogger dagegen zu Weihnachten jedoch zurück zu seiner früheren Ehefrau und den gemeinsamen Kindern Lola (18) und Freddie.

Obwohl die Ehe bereits 2018 zerbrach und die Scheidung 2022 rechtskräftig wurde, verstehen sich die beiden weiterhin gut und verbringen wichtige Familienfeste gemeinsam.

Tom Parker Bowles (50) ist der leibliche Sohn von Andrew Parker Bowles (85) und Königin Camilla (78) - von 1973 bis 1995 waren seine Eltern liiert. (Archivfoto)
Tom Parker Bowles (50) ist der leibliche Sohn von Andrew Parker Bowles (85) und Königin Camilla (78) - von 1973 bis 1995 waren seine Eltern liiert. (Archivfoto)  © ANDREW YATES / AFP

Der 50-Jährige räumte ein, dass die Trennung für alle Beteiligten schmerzhaft gewesen sei, so "Gala". Besonders das Gefühl, den Kindern durch die Entscheidung wehgetan zu haben, begleite ihn bis heute.

Umso wichtiger sei es ihm, dass die Familie wenigstens an Weihnachten zusammenkommt und ein harmonisches Fest verbringt.

Titelfoto: GARETH FULLER / POOL / AFP

