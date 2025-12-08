Königin Camillas Sohn verbringt Weihnachten auf dem Sofa seiner Ex-Frau

London - Für Königin Camilla (78) wird das bevorstehende Weihnachtsfest äußerst ruhig ausfallen. Sowohl ihr Sohn Tom Parker Bowles (50) als auch ihre Tochter Laura Lopes (47) werden dieses Jahr nicht auf das Anwesen der Königsfamilie nach Sandringham (Großbritannien) reisen. Wie Bowles gegenüber " Saga " bestätigte, werde er im Haus seiner Ex-Frau Sara Parker Bowles übernachten - ganz traditionell auf dem Sofa.

Von 2005 bis 2018 war Tom Parker Bowles (50) mit seiner Frau Sara Parker Bowles verheiratet. (Archivfoto) © GARETH FULLER / POOL / AFP

Nachdem König Charles (77) 2024 eine Krebsdiagnose erhalten und Königin Camilla eine schwere Lungenentzündung überstanden hatte, hatte die Familie Weihnachten auf ihrem Anwesen gefeiert.

Wie "Gala" berichtet, verbrachte die Familie damals erstmals nach Monaten wieder gemeinsam Zeit in Sandringham – ein Wunsch, den die Königin ihren Kindern eindringlich mitgeteilt hatte.

In diesem Jahr zieht der britische Food-Blogger dagegen zu Weihnachten jedoch zurück zu seiner früheren Ehefrau und den gemeinsamen Kindern Lola (18) und Freddie.

Obwohl die Ehe bereits 2018 zerbrach und die Scheidung 2022 rechtskräftig wurde, verstehen sich die beiden weiterhin gut und verbringen wichtige Familienfeste gemeinsam.