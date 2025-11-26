USA feiern 250 Jahre Unabhängigkeit: Royals sind mit dabei, Harry und Meghan bleiben außen vor

England/USA - Im kommenden Jahr wird in den USA groß gefeiert, auch die britischen Royals sind zur Party eingeladen - doch wie steht es um Meghan und Harry?

Prinz William (43) und Kate Middleton (43) werden beim 250. Geburtstag der USA erwartet. © Alastair Grant/Pool AP/AP/dpa

Prinz William (43) und Kate Middleton (43) sollen im Juli über den großen Teich reisen, um an den historischen Zeremonien teilzunehmen, die an den Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung erinnern sollen.

Wie Page Six berichtete, werden auch König Charles (77) und Camilla (78) bereits im April zu einem Staatsbesuch in Washington erwartet - sofern die Gesundheit des Monarchen es zulasse.

"Wir hoffen, dass alle ranghohen Royals kommen. Das wird ein riesiges Jahr für die USA und das Vereinigte Königreich", so eine Quelle.

Von Prinz Harry (41) und seiner Frau Meghan Markle (44) ist hingegen keine Rede - obwohl die USA mittlerweile ihre Heimat ist. Ein Insider betonte: Da das Herzogspaar von Sussex nicht mehr als arbeitende Royals tätig sind, werden sie wohl auch nicht zu den offiziellen Zeremonien eingeladen.