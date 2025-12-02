Nach massenhaften Skandalen: König Charles entzieht Bruder Andrew verbleibende Titel

England - In den vergangenen Monaten machte Andrew Mountbatten-Windsor (65) immer wieder mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam - zuletzt wurde ihm sogar der Prinzentitel aberkannt . Nun hat König Charles (77) seinem Bruder auch die letzten verbliebenen Ehren entzogen.

Andrew Mountbatten-Windsor (65) wurden nun auch seine letzten verbliebenen Titel entzogen. © Toby Melville/Pool Reuters/dpa

Denn der 77-Jährige erkannte seinem Bruder am Montag den royalen Hosenbandorden ab - den exklusivsten britischen Orden und einen der angesehensten in Europa.

Wie Page Six berichtete, wurde Andrews Name aus dem offiziellen Register gestrichen. Zudem wurde seine Ernennung zum "Knight Companion" aufgehoben und für nichtig erklärt.

Doch dabei blieb es nicht: Auch seine Auszeichnung als Ritter des Großkreuzes des "Royal Victorian Order" wurde noch am selben Tag annulliert.

Bereits zuvor musste der ehemalige Prinz im Oktober sein langjähriges Zuhause, die Royal Lodge, verlassen - obwohl es zuvor hieß, ein "unanfechtbarer" Mietvertrag würde ihn noch Jahrzehnte an das Haus binden.

In einer offiziellen Mitteilung wurde daraufhin erklärt: "Sein Mietvertrag für die Royal Lodge hat ihm bisher rechtlichen Schutz gewährt, um dort wohnen zu bleiben. Nun wurde ihm offiziell die Kündigung zugestellt, und er wird in eine alternative private Unterkunft umziehen."