Krebs-Diagnose bei Sarah Ferguson: So steht es um die Herzogin!

Sarah Ferguson (63) leidet an Brustkrebs. © Tiziana FABI / AFP

Herzogin "Fergie" erholt sich derzeit von einer Tumor-Operation, nachdem bei der 63-Jährigen während eines routinemäßigen Mammografie-Screenings eine frühe Form von Brustkrebs festgestellt worden war.

Wie unter anderem die britische Zeitung The Sun unter Berufung auf Freunde der zweifachen Mutter berichtete, sei die OP "erfolgreich" verlaufen und die Prognose der Herzogin dank der frühen Erkennung "gut".

Demnach soll sie sich derzeit zu Hause in der Royal Lodge gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Prinz Andrew (63), ihren beiden Töchtern Beatrice (34) und Eugenie (33) sowie ihren Enkelkindern von ihrem Krankenhaus-Aufenthalt erholen.



In ihrem Podcast "Tea Talks with the Duchess and Sarah", der noch vor der Tumor-OP aufgezeichnet worden war, sprach die einstige Schwiegertochter von Queen Elizabeth II. (†96) erstmals selbst über die Schock-Diagnose.