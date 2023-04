Sarah Ferguson unter Schock? König Charles hat sie nicht zur Krönung eingeladen

"Ich bin sicher, dass Fergie enttäuscht sein wird, aber sie hat viele Jahre lang Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung zur königlichen Familie erlebt und ich bin sicher, dass sie es akzeptieren wird", sagte der Autor und royale Insider Phil Dampier gegenüber der Sun.

Prinz Andrew selbst wird der Zeremonie in der Westminster Abbey am 6. Mai zusammen mit seinen Töchtern Eugenie (33) und Beatrice (34) beiwohnen.

Die Nachricht kommt überraschend, denn eigentlich wäre für die geschiedene Ehefrau von Prinz Andrew (63) durch die Abwesenheit von Meghan Markle (41) noch ein Platz in der Abtei frei gewesen.

"Sie kann nicht erwarten, an der Spitze der königlichen Hackordnung zu stehen", so Phil Dampier. Der Platz in der Abtei sei begrenzt, weshalb das Königshaus harte Entscheidungen habe treffen müssen.

Prinz Andrew und Sarah Ferguson ließen sich 1996 scheiden. Seitdem trägt Sarah zwar weiterhin den Höflichkeitstitel Duchess of York - einen königlichen Rang hat sie aber nicht mehr inne.