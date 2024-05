Krebsdramen bei den britischen Royals: Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

Die Ex-Frau von Prinz Andrew (64), die bis heute immer noch engen Kontakt zur Königsfamilie pflegen soll, hatte in der Vergangenheit selbst zwei Krebs -Diagnosen erhalten.

Der britische Mirror sieht in dieser Aussage einen "kryptischen Hinweis" auf die Stimmung am Hof. Worauf genau die 64-Jährige damit anspielte, ist jedoch unklar.

Bei den Filmfestspielen in Cannes hat sich Sarah Ferguson (64) erstmals zum Krebsdrama bei den britischen Royals geäußert und verraten, wie die königliche Familie die Krankheitskrise meistert.

Auch Sarah Ferguson (64) hat zwei Krebs-Diagnosen hinter sich. © Doug Peters/PA Wire/dpa

Im vergangenen Jahr hatte sich Ferguson wegen einer Brustkrebs-Erkrankung operieren lassen müssen, wenige Monate später wurde bei ihr Hautkrebs diagnostiziert, der aber nicht gestreut haben soll.

"Heute Abend geht es mir sehr gut. Ich denke, dass wir es geschafft haben, den Krebs an die richtige Stelle zu setzen, anstatt dass er mich beherrscht. Ich habe den Krebs in die Ecke gedrängt", zeigte sich die Herzogin auf dem roten Teppich in Cannes kämpferisch und optimistisch.



Die Behandlungen von König Charles und Prinzessin Kate dauern derweil weiter an. Während der Monarch parallel zu seiner Therapie schon wieder erste offizielle Auftritte absolviert, hat sich seine Schwiegertochter vollkommen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Wann Kate, die derzeit eine "präventive Chemotherapie" erhält, wieder Termine wahrnehmen wird, ist nicht bekannt.