Prinzessin Lilibet wird 3! So feiern Harry und Meghan ihren Geburtstag

Kalifornien - Die kleine Prinzessin Lilibet Diana, Tochter von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42), feiert am heutigen Dienstag ihren dritten Geburtstag!

Prinzessin Lilibet feiert heute ihren dritten Geburtstag. (Archivfoto) © Archewell/PA Media/dpa

Ihre royalen Eltern haben jedoch beschlossen, bereits am vergangenen Wochenende zu feiern!

Laut dem People Magazine versammelten sich Freunde und Familie zu einer Feier im kalifornischen Haus des Herzogs und der Herzogin von Sussex.

Unter den Gästen waren auch einige von Lilis Spielkameraden.

Lilibet Diana wurde 2021 in Kalifornien geboren, nachdem Harry und Meghan ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten und mit ihrem Sohn Archie (5) in Meghans Heimatstaat in den USA gezogen waren.