William und Kate in Trauer: Sie teilen bewegende Nachricht zu Todesfall

Sie titulierten ihn als eine "Legende der Rugby League" mit einem "großen Herzen". Rob Burrow hätte uns gelehrt, in einer Welt voller Widrigkeiten zu träumen zu wagen, schreibt William in dem Post weiter.

Der ehemalige Rugby-Spieler setzte sich gemeinsam mit seinem einstigen Team-Kollegen Kevin Sinfield (43) für die Aufklärung über seine Krankheit ein und sammelte Geld für Forschungszwecke.

Kate selbst hatte Burrow 2021 für sein Engagement und seine Sportler-Karriere zum Member of the Order of the British Empire ernannt. Noch im Januar 2024 erhielt er von William eine weitere Auszeichnung für seine Verdienste.

Auch Burrows Familie meldete sich nach seinem Tod zu Wort: "Rob war schon immer eine wahre Inspiration, sei es auf dem Rugbyfeld oder während seines Kampfes gegen MND." Die Liebe und Unterstützung, die die Familie erfuhr, hätte dem Sportler viel bedeutet, hieß es weiter.