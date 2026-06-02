Mette-Marits Zustand "deutlich verschlechtert": Tochter eilt nach Hause

Oslo (Norwegen) - Die Sorge um Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) wächst. Ihre Tochter Ingrid Alexandra (22) unterbricht nun sogar ihr Studium, um ihrer kranken Mutter zur Seite zu stehen.

Mette-Marit (52, r.) und ihre Tochter Ingrid Alexandra (22) im Dezember vergangenen Jahres. © picture alliance/dpa/NTB | Ole Berg-Rusten

Es sind beunruhigende Nachrichten, die der norwegische Prinz Haakon (52) am Montag am Rande seiner Japan-Reise publik machte: Nicht nur er selbst wolle seinen Aufenthalt in dem ostasiatischen Land um einen Tag verkürzen, auch seine Tochter werde in Kürze von ihrem Studium in Australien nach Hause reisen.

Grund für die plötzliche Rückkehr der 22-Jährigen: der Gesundheitszustand ihrer Mutter Mette-Marit, der sich zuletzt "deutlich verschlechtert" haben soll.

Die designierte Königin von Norwegen leidet an einer chronischen Lungenfibrose, bei der das Lungengewebe dauerhaft vernarbt und die Sauerstoffaufnahme erschwert wird. Inzwischen ist die 52-Jährige auf ein Sauerstoffgerät angewiesen.

Die Familie des norwegischen Kronprinzenpaares scheint wegen der belastenden Situation nun noch enger zusammenzurücken: Ihre gemeinsame Tochter Ingrid wolle "nach Hause kommen, damit sie bei ihrer Mutter sein kann", teilte Haakon laut dem norwegischen Fernsehsender "TV2" bei einer Pressekonferenz mit.

Seit vergangenem Sommer studiert die Prinzessin internationale Beziehungen und politische Ökonomie an der Universität von Sydney. Ganz an den Nagel hängen werde Ingrid ihr Studium jedoch nicht, sie wolle ihren dreijährigen Bachelor dennoch abschließen.

"Wie lange sie zu Hause bleiben wird, das müssen wir sehen", erklärte Haakon.