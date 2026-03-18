Sorge um Mette-Marit: Gesundheit hat sich "deutlich verschlechtert"
Norwegen - Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat weiterhin mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Jetzt könnte es sogar zu einer Lungentransplantation kommen.
"Wie bekannt, leidet Kronprinzessin an der chronischen Lungenkrankheit Lungenfibrose. Wie wir bereits im Dezember mitteilten, hat sich ihr Gesundheitszustand in letzter Zeit deutlich verschlechtert, und es wurden Vorbereitungen für eine mögliche Lungentransplantation eingeleitet", erklärte eine Palast-Sprecherin gegenüber dem norwegischen Portal "Se og Hør".
Die Kronprinzessin brauche daher "Ruhe und Erholung, und ihr offizielles Programm wurde entsprechend ihrem Gesundheitszustand angepasst", heißt es weiter.
Bereits im Dezember gab es ein Update zu ihrem Gesundheitszustand. Damals hieß es: "Im Herbst wurden mehrere Tests durchgeführt, die eine deutliche Verschlechterung des Gesundheitszustands der Kronprinzessin zeigten."
Mittlerweile ist es mehr als 50 Tage her, dass sich die 52-Jährige in der Öffentlichkeit zeigte. Die königliche Familie sucht weiterhin nach Lösungen, doch die Skandale überschatten vieles - Experten sagen, die Krise sei größer als je zuvor.
Skandale erschüttern das norwegische Königshaus
Denn die jüngsten Enthüllungen über ihre früheren Beziehungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) erschüttern das Land. Ihr Name tauchte mehr als 100 Mal in den Akten auf, darunter auch in vertraulichen E-Mails.
Kurz nach Bekanntwerden hatte sie gesagt, dass sie "keine Kenntnis vom Ausmaß und der Art der Straftaten hatte", doch eine Mail soll das Gegenteil beweisen.
Demnach habe sie in einer Nachricht von 2011 geschrieben: "Ich habe dich nach der letzten E-Mail gegoogelt. Stimme zu, dass es nicht so gut aussieht."
Auch ihr Sohn Marius Borg Høiby (29) steckt tief in einem Skandal. Der 29-Jährige ist unter anderem in vier Fällen von Vergewaltigung nach norwegischem Recht angeklagt.
Erstmeldung um 10.06 Uhr, zuletzt aktualisiert um 10.41 Uhr
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa