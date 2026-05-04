Royaler Nachwuchs unterwegs: König Charles freut sich

London (Großbritannien) - Die britische Königsfamilie wächst: Prinzessin Eugenie (36) und ihr Mann Jack Brooksbank (40) erwarten ihr drittes Kind. Das teilte der Buckingham-Palast im Kurznachrichtendienst X mit. "Seine Majestät, der König, wurde informiert und ist hocherfreut über die Nachrichten", hieß es weiter.

Prinzessin Eugenie (36) hat bereits zwei Söhne. © /dpa/PA Wire | John Walton

Das Paar hat mit den Söhnen August (5) und Ernest (2) bereits zwei Kinder. Der Palast postete ein Foto der beiden, wie sie ein Ultraschalbild ihres ungeborenen Geschwisterchens in den Händen halten. Die beiden seien "sehr aufgeregt". Ob es wieder ein Junge wird oder dieses Mal ein Mädchen, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

Eugenie ist die jüngere Tochter von Ex-Prinz Andrew (66), einem Bruder von König Charles III. (77). Ihre Mutter ist Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66), besser bekannt als "Fergie".

Für Eugenie dürfte die Mitteilung über ihre Schwangerschaft ein willkommener Anlass sein, mit positiven Neuigkeiten in die Schlagzeilen zurückzukehren.