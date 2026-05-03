"Blutbad": Axt-Anschlag auf holländische Prinzessinnen geplant

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Schock für die niederländischen Royals: Ein 33-jähriger Mann soll einen Mordanschlag auf die Prinzessinnen Amalia (22) und Alexia (20) geplant haben.

Von Franka Wolf

Den Haag (Niederlande) - Schock für die niederländischen Royals: Ein 33-jähriger Mann soll einen Mordanschlag auf Kronprinzessin Amalia (22) und ihre Schwester, Prinzessin Alexia (20), geplant haben.

Das niederländische Königspaar Willem-Alexander (59) und Maxima (54) mit seinen Töchtern (v.l.n.r.) Ariane (19), Amalia (22) und Alexia (20).
Das niederländische Königspaar Willem-Alexander (59) und Maxima (54) mit seinen Töchtern (v.l.n.r.) Ariane (19), Amalia (22) und Alexia (20).  © picture alliance/dpa/ANP | Remko De Waal

Bereits im Februar soll der Verdächtige Vorbereitungen für einen möglichen Angriff auf die beiden ältesten Töchter des holländischen Königspaares Willem-Alexander (59) und Maxima (54) getroffen haben.

Wie die niederländische Staatsanwaltschaft auf ihrer Website mitteilte, seien bei dem Mann zwei Äxte sichergestellt worden, in die die Worte "Alexia", "Mossad" und "Sieg Heil" eingeritzt waren.

Außerdem hätten die Ermittler einen handgeschriebenen Zettel mit Notizen des mutmaßlichen Täters gefunden - darauf zu lesen: "Amalia", "Alexia" und "Bloedbad" (zu Deutsch: "Blutbad").

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In den kommenden Wochen muss sich der 33-Jährige in dem Fall vor Gericht verantworten, ein erster Termin wurde für diesen Montag (4. Mai) angesetzt.

Belastende Vorgeschichte: Prinzessin Amalia wurde bereits bedroht

Prinzessin Amalia (22, l.) und Prinzessin Alexia (20, r.) an der Seite ihrer Eltern.
Prinzessin Amalia (22, l.) und Prinzessin Alexia (20, r.) an der Seite ihrer Eltern.  © picture alliance/dpa/ANP | Sem Van Der Wal

Die Ermittler werfen dem Mann die Vorbereitung einer schweren Gewalttat gegen die beiden Prinzessinnen vor, halten sich zu weiteren Details jedoch bedeckt.

Konkrete Hinweise auf ein mögliches Motiv des Mannes gibt es bislang nicht.

Für die niederländische Kronprinzessin ist es nicht die erste Bedrohung dieser Art: Bereits in der Vergangenheit war Amalia Ziel krimineller Drohungen geworden und hatte deshalb sogar ihr Studentenleben in einem Wohnheim in Amsterdam aufgeben müssen.

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Seither lebt die 22-Jährige unter strengen Sicherheitsvorkehrungen.

Titelfoto: picture alliance/dpa/ANP | Remko De Waal

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