"Blutbad": Axt-Anschlag auf holländische Prinzessinnen geplant

Den Haag (Niederlande) - Schock für die niederländischen Royals : Ein 33-jähriger Mann soll einen Mordanschlag auf Kronprinzessin Amalia (22) und ihre Schwester, Prinzessin Alexia (20), geplant haben.

Das niederländische Königspaar Willem-Alexander (59) und Maxima (54) mit seinen Töchtern (v.l.n.r.) Ariane (19), Amalia (22) und Alexia (20). © picture alliance/dpa/ANP | Remko De Waal

Bereits im Februar soll der Verdächtige Vorbereitungen für einen möglichen Angriff auf die beiden ältesten Töchter des holländischen Königspaares Willem-Alexander (59) und Maxima (54) getroffen haben.

Wie die niederländische Staatsanwaltschaft auf ihrer Website mitteilte, seien bei dem Mann zwei Äxte sichergestellt worden, in die die Worte "Alexia", "Mossad" und "Sieg Heil" eingeritzt waren.

Außerdem hätten die Ermittler einen handgeschriebenen Zettel mit Notizen des mutmaßlichen Täters gefunden - darauf zu lesen: "Amalia", "Alexia" und "Bloedbad" (zu Deutsch: "Blutbad").

In den kommenden Wochen muss sich der 33-Jährige in dem Fall vor Gericht verantworten, ein erster Termin wurde für diesen Montag (4. Mai) angesetzt.