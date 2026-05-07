07.05.2026 14:19 Antrag auf elektronische Fußfessel abgelehnt: Marius Borg Høiby wütet gegen Gerichts-Entscheidung

Nachdem ein Richter seinen Antrag auf eine elektronische Fußfessel ablehnte, wütete Marius Borg Høiby öffentlich wegen der Entscheidung des Gerichts.

Von Emelie Herrmann

Oslo - Seinen Antrag, die restliche Zeit bis zum erwarteten Urteil mit einer Fußfessel auf Skaugum in der Nähe seiner Mutter Mette-Marit (52) zu verbringen, lehnte der Richter am Mittwoch nach einer 15-minütigen Besprechung ab. Kurz danach äußerte sich Marius Borg Høiby (29) verständnislos über die Entscheidung des Gerichts.

Das Osloer Gericht lehnte Marius Borg Høibys (29) Antrag auf eine elektronische Fußfessel am Mittwoch ab. © Ane Hem/NTB/dpa Der Sprössling von Kronprinzessin Mette-Marit bleibt weiter in Untersuchungshaft. In einem Kommentar der norwegischen Zeitung "Nettavisen" machte der 29-Jährige, der unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt ist, deutlich, was er davon hält. "Ich erschien heute vor dem Osloer Amtsgericht, um eine Erklärung abzugeben, die verdeutlichen sollte, wie es ist, im Osloer Gefängnis in Isolationshaft zu sitzen", beginnt Høiby seinen Kommentar. In einem mit Pressevertretern voll besetzten Saal hätte er geschildert, wie ihn die Isolationshaft mental mitnimmt. Dies vor der breiten Öffentlichkeit zu gestehen, sei für Høiby "offensichtlich schwierig und eine große psychische Belastung" gewesen. Über solch private Dinge zu sprechen, sei schrecklich für ihn. Royals "Blutbad": Axt-Anschlag auf holländische Prinzessinnen geplant Zudem wirft er dem Richter vor, dass dieser bereits über den Antrag entschieden hätte, noch bevor er Høiby überhaupt angehört hatte.

Marius Borg Høiby wollte kranke Mutter Mette-Marit aus Verfahren raushalten