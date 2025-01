Ab jetzt getrennt? Meghan Markle feiert Instagram-Comeback!

Die Nachricht ist klar - Meghan ist von nun an wieder selbst auf Instagram aktiv!

Die Herzogin rennt auf das Meer zu und schreibt kurz vor dem Wasser die Zahl "2025" mit ihrem Finger in den nassen Sand.

Ihr erster Post ist ein Video, welches die 43-Jährige am Strand von Kalifornien zeigt.

Meghan Markle und Prinz Harry (40) gab es bis jetzt nur im Doppelpack auf Social Media. © Ethan Cairns/The Canadian Press via AP/dpa

Meghan ließ mit diesem Post viel Platz für Spekulationen. So äußerte sie sich weder in ihrer Profil-Biografie noch in der Beschreibung unter dem Post, wie es ab sofort weitergehen wird. Ebenso deaktivierte sie die Kommentare unter dem Video.

Bis jetzt traten Harry und Meghan nämlich immer zusammen als Paar auf, auch auf Instagram waren sie immer wieder auf dem gemeinsamen Account "sussexroyal" zu sehen. Dieser wird allerdings nicht von den beiden, sondern von einer offiziellen Institution geleitet.

Bei ihren Fans scheint ihr neues Profil jedoch gut anzukommen, so hat sie bereits nach einem Tag über 648.000 Follower!