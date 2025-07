Der 4. Juli hat für Meghan und Harry eine besondere Bedeutung - das ist der rührende Grund

USA - Am Freitag - dem 4. Juli - wird in den USA traditionell der Unabhängigkeitstag gefeiert. Für Meghan Markle (43) und Prinz Harry (40) ist dieser Tag jedoch nicht nur ein nationaler Feiertag, sondern hat auch für das Paar eine ganz besondere Bedeutung.

Meghan Markle (43) und Prinz Harry (40) hatten vor über neun Jahren ihr erstes Date. © Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Denn vor mittlerweile neun Jahren lernten sich die beiden kennen.



Wie People berichtete, traf sich das spätere Herzogspaar von Sussex erstmals am 3. Juli 2016. Das erste Kennenlernen verlief so gut, dass die beiden sich direkt für den nächsten Tag verabredeten - den "Fourth of July".

Und Harry ließ sich etwas ganz Besonderes einfallen: Als kleine Wiedergutmachung für seine Verspätung beim ersten Date brachte er Meghan eine süße Überraschung mit.

Als die Schauspielerin zur Tür hereinkam - in einem "hübschen blauen Kleid mit feinen Streifen", wie der 40-Jährige später beschrieb - überreichte ihr der Prinz eine pinkfarbene Schachtel.