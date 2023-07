Alles inszeniert? Paparazzo packt über Herzogin Meghan aus!

Montecito (Kalifornien) - Scheut Meghan Markle (41) Paparazzi wirklich oder heuert sie die Fotojäger sogar gezielt an? Eine Fotografin hat jetzt enthüllt, wie die Aufnahmen der Herzogin tatsächlich zustande kommen.

So lief ihr Meghan beispielsweise erst kürzlich beim Besuch eines Bauernmarktes vor die Linse, wie Fotos zeigen, die unter anderem der Daily Mail vorliegen.

"Also habe ich mein iPhone in die Hand genommen. Ich wusste, wenn ich eine große Kamera nehme, macht sie Ärger." Denn damit scheinen alle Fotografen, die ständig auf der Jagd nach neuen Aufnahmen des abtrünnigen Prinzenpaares sind, bestens vertraut zu sein.

"Ich würde sagen, alle haben Angst vor ihr", berichtete Ishkanian von ihren Erfahrungen mit Bildern der zweifachen Mutter. "Sie hat gewonnen", erklärte sie auch mit Blick auf die Medien, die inzwischen zaghafter geworden seien, wenn man ihnen Fotos der Herzogin anbiete.

"Wenn man ein Bild von ihr verkauft, rufen einen die Anwälte an und stellen einem alle möglichen Fragen. Sie wollen wissen, ob sie dich gebeten hat, sie nicht zu fotografieren." Inzwischen empfinde Ishkanian es deshalb sogar als "total nervig", wenn man einen Schnappschuss der royalen Auswanderin bekomme.



Dennoch verteidigte die Fotografin Harrys Ehefrau in einem Punkt: Niemand habe sie angerufen und ihr gezielt einen Tipp gegeben. "Montecito ist ein kleiner Ort. Wenn man in der Nähe ist, ist es nicht so schwer."