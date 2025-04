Royales Versteckspiel: So verheimlichten Meghan und Harry ihre Beziehung

USA - Meghan Markle (43) und Prinz Harry (40) sind seit knapp sieben Jahren verheiratet und schon mehr als neun Jahre ein Paar. Am Anfang durfte jedoch niemand von ihrer Beziehung erfahren – dafür hatten sie geheime Spitznamen.

Meghan Markle (43) und Prinz Harry (40) haben im Mai 2018 geheiratet. © Ivan Valencia/AP/dpa

In einem Interview, das am Montag veröffentlicht wurde, erinnert sich die Herzogin an die Anfänge ihrer Beziehung zum britischen Royal.

Wie Page Six berichtete, konnte die 43-Jährige ihren Freunden nur den Anfangsbuchstaben von Harry, also "H", nennen, da niemand von der Beziehung erfahren durfte.

Auch der Prinz selbst nannte seine Partnerin lediglich "M".