Meghan Markle machts selbst: Das ist ihr größter Beauty-Fail

"Ich dachte: 'Ich werde genauso aussehen wie die Frau auf der Verpackung'", so die 43-Jährige. Doch ihre Erwartungen wurden schnell enttäuscht.

Die Herzogin erzählte laut Page Six , dass sie während der Hochphase der Pandemie zu einer Packung Drogerie-Haarfarbe griff, um ihrem Haar einen Frischekick zu verpassen.

Das erzählte die Herzogin in ihrem Podcast " Confessions of a Female Founder ".

Sie gab an, dass ihre Haare danach ein "tintenartiges", blauschwarzes Aussehen hatten. Sofort kontaktierte die Royal ihren Hochzeits-Stylisten, der sie an Kadi weiterleitete.

"Und du kamst dann vorbei. Wir hatten Masken an und all das. Es war eine verrückte Zeit, aber ich erinnere mich noch genau an diesen Tag", ergänzte Meghan. Glücklicherweise konnte die Gründerin die Frisur retten.

Auch wenn das Selbstexperiment ein Griff ins Klo war, hatte der Tag etwas Gutes: Seit dem missglückten Färbeversuch sind die 43-Jährige und Kadi enge Freundinnen.

Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), die Kinder der Herzogin, nennen sie sogar "Tante Kadi".