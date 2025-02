Alles nur geklaut? Herzogin Meghan Markle könnte richtig Ärger bekommen

Neben dem Post rief sie auch ein neues Instagram-Profil und eine eigene Homepage ins Leben, doch schnell fiel einigen Leuten etwas auf. Das Logo von "As Ever" sieht ganz so aus wie das Stadtwappen der kleinen spanischen Stadt Porreres!

Erst am Mittwoch kündigte die gebürtige US-Amerikanerin ihren Fans auf der Social-Media-Plattform Instagram den "Relaunch" ihrer eigenen Marke an.

Bevor Meghan Markle (43) ihre Marke in "As Ever" umbenannte, hieß sie "American Riviera Orchard" - benannt nach ihrem Wohnort an der amerikanischen Küste. © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Zuvor hieß die Lifestyle-Marke der Herzogin "American Riviera Orchard". Damit hatte das US-Patentamt jedoch ein Problem.

So sei der Name "American Riviera" irreführend für viele Amerikaner. Dieser Name steht nämlich für einen Küstenstreifen, an dem zufälligerweise auch Harry und Meghan ein Haus besitzen.

Produkte, die von einer Marke mit diesem Namen gehandelt werden, müssen laut dem Gericht auch aus dieser Region kommen. Diese Auflage konnte die Herzogin nicht erfüllen.

Deswegen hat sich die 43-Jährige dazu entschieden, ihre Marke ganz einfach umzubenennen, und so wurde aus "American Riviera Orchard" schnell "As Ever" (zu Deutsch: "Wie immer").

Wie es mit der Marke weitergeht, bleibt abzuwarten. Noch hat sich die Herzogin nicht zu den Vorwürfen geäußert.