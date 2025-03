Fans sind außer sich, als plötzlich dieser Mega-Star vor ihnen steht

Auf Instagram erzählte Meghan ihren Followern von ihrem Plan, ein paar ihrer Fans in New York zu überraschen.

Auf dem Fan-Treffen entdeckte die Herzogin dann auch zwei Tattoos auf den Unterarmen ihrer Fans, die den Spruch ihrer Lifestyle-Marke tragen. © Fotomontage: Screenshot: instagram.com/meghan

In der nächsten Instagram-Story zeigte Meghan dann zwei Unterarme ihrer Fans, auf denen jeweils ein Tattoo mit dem Schriftzug: "As Ever" prangen - der Name von Meghans eigener Lifestyle-Marke.

Unter dem Bild schrieb Meghan dann noch: "#aseverforever" (zu Deutsch: "As Ever für immer").

Im letzten Bild sieht man anschließend noch einen Blumenstrauß, gemeinsam mit einem Zettel. Auf diesem steht: "Herzlichen Glückwunsch, Mama! Wir lieben deine Show und wir lieben dich! Lilly, Archie und Papa."

Alle acht Folgen der ersten Staffel ihrer neuen Serie "With Love, Meghan" könnt Ihr ab sofort auf Netflix streamen.