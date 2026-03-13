Herzogin Meghan sorgt für Freude bei kleinen Patienten im Kinderkrankenhaus

USA - Die Herzogin Meghan (44) machte vor wenigen Tagen einen überraschenden Besuch in einem Kinderkrankenhaus im US-Bundesstaat Kalifornien.

Meghan Markle (44, r.) besuchte am Donnerstag ein Kinderkrankenhaus. © Screenshot/Facebook/Children's Hospital Los Angeles

Am Donnerstag besuchte sie das "Children’s Hospital Los Angeles" (CHLA) und verbrachte dabei viel Zeit mit den jungen Patienten.

Wie People berichtet, hatte Meghan das Hospital bereits vor zwei Jahren besucht, damals las sie den Kindern aus einem Buch vor.

Bei ihrem jüngsten Besuch probierte sie sich gemeinsam mit den Patienten an Aquarellmalerei und tauschte sich mit ihnen aus. Anschließend besuchte sie auch die Zimmer der Kinder, die ihre Räume für die Aktivitäten nicht verlassen konnten. Ihr Besuch war Teil der Spendenkampagne "Make March Matter" des Krankenhauses.

"'Make March Matter' ist eine jährliche Spendenkampagne für das CHLA, die Prominente, Unternehmen und die Gemeinschaft vereint, um die Mission des Krankenhauses zu unterstützen: Hoffnung zu schaffen und gesündere Zukunftsperspektiven zu ermöglichen", erklärte die Klinik.