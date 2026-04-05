Brisanter Streit enthüllt: Vor der Hochzeit krachte es zwischen Meghan und der Queen

London (Vereinigtes Königreich) - Kurz vor der royalen Hochzeit von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) im Jahr 2018 brodelte es hinter den Mauern des Buckingham Palace. Die Wahl von Meghans Kopfschmuck sorgte für Ärger zwischen Harrys Frau und der verstorbenen Queen Elizabeth (†96) - bis die Königin ein Machtwort sprach.

Herzogin Meghan (44, l.) und Queen Elizabeth (†96) im Juni 2018, wenige Wochen nach der Hochzeit. © picture alliance/dpa | Jim Clarke/The Sun

Knapp acht Jahre nach dem Jawort der Sussexes bringt ein neues Buch nun einen heftigen Disput ans Tageslicht, der im Vorfeld der Zeremonie für Spannungen im königlichen Palast sorgte.

In seinem Werk "Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story" enthüllt der britische Autor Robert Hardman brisante Details über eine Auseinandersetzung zwischen der Braut und der damaligen Königin.

Grund für den Zoff zwischen Harrys Ehefrau und seiner Großmutter: Meghan soll sich laut Daily Mail für ihren großen Tag ein spezielles Smaragd-Diadem aus dem königlichen Besitz ausgesucht haben, dessen Herkunft allerdings nicht geklärt gewesen sei.

Weil es im Palast Bedenken gegeben habe, das kostbare Juwel könne möglicherweise mit Russland in Verbindung gebracht werden, erteilte die Queen Meghans Wunsch eine entschiedene Absage: "Meghan kann nicht tragen, was sie will. Sie trägt die Tiara, die ich ihr gebe."

Das energische Machtwort der Monarchin soll auch bei ihrem Enkel für Ärger gesorgt haben. "Meghan bekommt, was sie will", habe Harry daraufhin wütend gefordert.

Bekam sie jedoch nicht: Am Ende musste sich die Schauspielerin ("Suits") mit der "Queen Mary's Diamond Bandeau" zufriedengeben, einem millionenschweren Schmuckstück aus dem Jahr 1932.