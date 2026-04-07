Hat sich Prinz Harry übernommen? Meghan soll alles auf ihre Art geregelt haben

USA/England - Hat sich Prinz Harry (41), wenn es um seine Frau Herzogin Meghan (44) geht, übernommen? Ein royaler Autor behauptet, sie habe die Dinge stets auf ihre Weise geregelt.

Herzogin Meghan (44) soll nach der Hochzeit immer schwieriger geworden sein. © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

In seinem neuen Buch "Queen Elizabeth II" schreibt Hugo Vickers, dass Meghan schon kurz nach der Hochzeit im Jahr 2018 für Probleme gesorgt habe. Wie Page Six berichtete, schenkte die verstorbene Queen Elizabeth (†96) den Sussexes zu ihrer Hochzeit das Frogmore Cottage - wenig später zogen sie dort ein.

Demnach sei anfangs alles normal gewesen, doch Meghan sei zunehmend schwieriger geworden. Laut Vickers habe die Queen sie einst persönlich zurechtgewiesen, nachdem die 44-Jährige einen Gärtner unhöflich behandelt haben soll.

Außerdem habe sie dafür gesorgt, dass Autos den nahe gelegenen Sportplatz nicht mehr benutzen durften, da sie von den Fenstern ihres Hauses aus sichtbar waren.

"Die Herzogin von Sussex weigerte sich, Autos auf dem Sportplatz zu dulden, weil sie diese vom nahe gelegenen Frogmore Cottage aus sehen konnte", schrieb Vickers und betonte, dass das Anwesen stark gesichert gewesen war.

Doch das soll nicht der einzige Versuch von Meghan geblieben sein, die Dinge auf ihre Art zu regeln. Demnach habe sie auch die Reden ihres Mannes kontrolliert!