"Unverschämter Missbrauch": Herzogin Meghan für Werbeaktion erneut scharf angegangen

Kalifornien (USA) - Schon wieder bekommt Herzogin Meghan (44) ihr Fettweg: Nachdem die Frau von Prinz Harry (41) den Release weiterer Produkte ihrer Marke "As Ever" verkündet hatte, wurde sie erneut von heftiger Kritik überrollt.

Schon wieder muss Herzogin Meghan (44) einen Shitstorm über sich ergehen lassen. © Evan Agostini/AP/dpa

Auf dem Instagram-Account ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" hatte Meghan Markle den Release neuer Produkte angekündigt. Darunter sind Duftkerzen, die sage und schreibe 64 US-Dollar (umgerechnet rund 54 Euro) kosten sollen.

Wie es unter dem Beitrag heißt, seien die Düfte, die pünktlich zum Muttertag erscheinen sollen, nicht nur von Archie und Lilibet inspiriert. Die Kerzen wurden sogar nach ihnen benannt.

Kritikern fiel direkt ins Auge, dass die Herzogin erneut zum Promoten der Produkte die Namen und Titel ihrer Kinder verwendete - und das, obwohl sie der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) etwas ganz anderes versprochen hatte.

Wie Pagesix berichtet, galt die Vereinbarung, dass Harry und Meghan ihre Titel nie wieder in der Öffentlichkeit verwenden würden, nachdem sie beschlossen hatten, sich aus dem aktiven königlichen Dienst zurückzuziehen.