Herzogin Meghan teilt seltenes Foto ihrer Tochter Lilibet
USA - Herzogin Meghan (44) teilte zum Weltfrauentag einen seltenen Einblick in das Leben ihrer Tochter Lilibet (4).
Auf Instagram veröffentlichte sie ein süßes Foto, auf dem sie und ihre Tochter am Strand kuschelten und gemeinsam auf das Meer blickten.
"Für die Frau, die sie eines Tages sein wird. Frohen Internationalen Frauentag", schrieb die 44-Jährige dazu und machte deutlich, dass ihr Mann Prinz Harry (41) das Bild aufgenommen hatte.
Mit diesem niedlichen Schnappschuss erinnerte die Herzogin von Sussex an den Internationalen Frauentag, der die Errungenschaften von Frauen feiert und auf Gleichstellung sowie Frauenrechte aufmerksam macht.
Erste Australienreise für Harry und Meghan seit Rücktritt als arbeitende Royals
Kurz darauf gaben Harry und Meghan zudem ihre Pläne bekannt, im April nach Australien zu reisen. Dabei wird das Paar erstmals seit seinem Rücktritt als arbeitende Royals den Kontinent besuchen.
"Prinz Harry und Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex, werden Mitte April nach Australien reisen, um an einer Reihe privater, geschäftlicher und wohltätiger Termine teilzunehmen. Weitere Details werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben", erklärte ein Sprecher der beiden.
Obwohl die genauen Reisepläne noch nicht öffentlich waren, wird erwartet, dass Sydney und Melbourne auf ihrer Route stehen. Ihre beiden Kinder werden sie voraussichtlich nicht begleiten.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/meghan