Herzogin Meghan teilt seltenes Foto ihrer Tochter Lilibet

USA - Herzogin Meghan (44) teilte zum Weltfrauentag einen seltenen Einblick in das Leben ihrer Tochter Lilibet (4).

Zum Weltfrauentag teilte Herzogin Meghan (44) einen niedlichen Schnappschuss von sich und ihrer Tochter Prinzessin Lilibet (4). © Screenshot/Instagram/meghan

Auf Instagram veröffentlichte sie ein süßes Foto, auf dem sie und ihre Tochter am Strand kuschelten und gemeinsam auf das Meer blickten.

"Für die Frau, die sie eines Tages sein wird. Frohen Internationalen Frauentag", schrieb die 44-Jährige dazu und machte deutlich, dass ihr Mann Prinz Harry (41) das Bild aufgenommen hatte.

Mit diesem niedlichen Schnappschuss erinnerte die Herzogin von Sussex an den Internationalen Frauentag, der die Errungenschaften von Frauen feiert und auf Gleichstellung sowie Frauenrechte aufmerksam macht.