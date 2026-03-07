Schlussstrich! Endgültiges Netflix-Aus für Herzogin Meghan
Los Angeles (USA) - Sie gehen von nun an getrennte Wege: Netflix hat die Zusammenarbeit mit Herzogin Meghan (44) beendet.
2020 hatten Prinz Harry (41) und seine Ehefrau Meghan den Mega-Deal mit dem Streaming-Riesen an Land gezogen und nur wenig später mit ihrer Doku "Harry & Meghan" ihren ersten großen Erfolg gefeiert.
Trotz inzwischen stockender Filmprojekte hatten die Sussexes vergangenen Sommer ihren Vertrag mit Netflix erneuert. Nun der Dämpfer: Die Streaming-Plattform hat die Zusammenarbeit mit Meghans Firma "As Ever" ein für alle Mal aufgekündigt.
Um ihre Lifestyle-Marke zu promoten, hatte die Schauspielerin ("Suits") ihre Produkte - unter anderem Marmelade, Wein und Schokolade - im Rahmen der zweiteiligen Serie "With Love, Meghan" beworben. Eine dritte Staffel des Formats, in dem die Herzogin prominente Gäste einlädt und ihnen unter anderem Tipps zum Kochen und Gärtnern an die Hand gibt, ist jedoch nicht geplant.
"Da ihre Show nicht fortgesetzt wurde, machte es keinen Sinn, die Partnerschaft weiterzuführen", erklärte ein Insider gegenüber dem US-Portal Page Six.
Demnach werde die Ehefrau von Prinz Harry ihre Marke "As Ever" jetzt "wie immer geplant" weiter ausbauen und "eigenständig in das nächste Kapitel führen".
Herzogin Meghan offenbar erleichtert über Trennung von Netflix
Sonderlich traurig scheint die 44-Jährige über die Trennung von Netflix aber nicht zu sein - ganz im Gegenteil.
Man sei dem Streaming-Giganten "für die Partnerschaft während der Markteinführung im ersten Jahr sehr dankbar", zitiert die Daily Mail einen Sprecher des Unternehmens. Nun sei "As Ever" bereit, auf eigenen Beinen zu stehen.
Insidern zufolge soll Netflix für Meghans Geschmack ohnehin zu vorsichtig agiert haben, weshalb sie sich in ihren Expansionsplänen eingeschränkt gefühlt habe. Inzwischen wolle die Zweifachmama ihre Marke weltweit zum Erfolg führen.
Der exklusive 100-Millionen-Dollar-Deal zwischen den Sussexes und Netflix war im vergangenen Jahr ausgelaufen. Was übrig bleibt, ist ein sogenannter First-Look-Vertrag: Dabei erhält der Streamingdienst ein erstes Zugriffsrecht auf alle Produktionen von Harry und Meghan.
Titelfoto: picture alliance/dpa/PA Media | Aaron Chown