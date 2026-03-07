Schlussstrich! Endgültiges Netflix-Aus für Herzogin Meghan

Los Angeles (USA) - Sie gehen von nun an getrennte Wege: Netflix hat die Zusammenarbeit mit Herzogin Meghan (44) beendet.

Herzogin Meghan (44) muss ihre Marke "As Ever" fortan allein zum Erfolg führen. © picture alliance/dpa/PA Media | Aaron Chown

2020 hatten Prinz Harry (41) und seine Ehefrau Meghan den Mega-Deal mit dem Streaming-Riesen an Land gezogen und nur wenig später mit ihrer Doku "Harry & Meghan" ihren ersten großen Erfolg gefeiert.

Trotz inzwischen stockender Filmprojekte hatten die Sussexes vergangenen Sommer ihren Vertrag mit Netflix erneuert. Nun der Dämpfer: Die Streaming-Plattform hat die Zusammenarbeit mit Meghans Firma "As Ever" ein für alle Mal aufgekündigt.

Um ihre Lifestyle-Marke zu promoten, hatte die Schauspielerin ("Suits") ihre Produkte - unter anderem Marmelade, Wein und Schokolade - im Rahmen der zweiteiligen Serie "With Love, Meghan" beworben. Eine dritte Staffel des Formats, in dem die Herzogin prominente Gäste einlädt und ihnen unter anderem Tipps zum Kochen und Gärtnern an die Hand gibt, ist jedoch nicht geplant.

"Da ihre Show nicht fortgesetzt wurde, machte es keinen Sinn, die Partnerschaft weiterzuführen", erklärte ein Insider gegenüber dem US-Portal Page Six.

Demnach werde die Ehefrau von Prinz Harry ihre Marke "As Ever" jetzt "wie immer geplant" weiter ausbauen und "eigenständig in das nächste Kapitel führen".