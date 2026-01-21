Netflix-Aus für Meghan Markle: Diese Show wird keine dritte Staffel bekommen

USA - Paukenschlag für Meghan Markle (44): Ihre Netflix -Serie "With Love, Meghan" wird keine dritte Staffel bekommen.

Die Netflix-Show "With Love, Meghan" von Meghan Markle (44) wird keine dritte Staffel bekommen. © Christoph Reichwein/dpa

Zuvor hatte die Herzogin selbst betont, wie arbeitsintensiv die Show für sie gewesen sei.

"Als Serie wird sie nicht fortgesetzt. Es gab Gespräche über Feiertags-Specials, aber konkret ist derzeit nichts geplant", so ein Insider gegenüber Page Six.

Stattdessen werde sich die 44-Jährige künftig auf ihre Lifestyle-Marke "As Ever" konzentrieren.

Eine weitere Quelle fügte hinzu: "Man wird ähnliches Kochen und Basteln auf Meghans Social-Media-Kanälen für die Marke sehen - aber in kürzerer, kompakterer Form."

Erst im vergangenen März feierte die Show auf Netflix Premiere, nun ist das Kapitel bereits wieder beendet. Grund dafür könnte unter anderem auch der mangelnde Erfolg der zweiten Staffel sein - denn diese schaffte es in den Netflix-Charts nicht in die weltweiten Top 10.