Kommt sie oder kommt sie nicht? Meghan Markle sorgt bei Veranstaltung für Chaos

"Wir hatten eine sehr großzügige Familie, die uns ihr Polofeld zu einem erheblichen Rabatt zur Verfügung stellen wollte. Und dann, etwa einen Monat vor der Veranstaltung, rief Prinz Harry das Team an und sagte: 'Ich mache eine Netflix -Doku und würde gerne ein Kamerateam mitbringen, um ein paar Aufnahmen für diese Sendung zu drehen'", so Chandauka.

Wie Page Six berichtete, erzählte die 47-Jährige in einer Morgenshow über eine Polo-Benefizveranstaltung, die bereits im vergangenen Jahr stattgefunden hatte.

Prinz Harry und Meghan Markle sorgten beim Polo-Event für Chaos. (Archivbild) © Yaroslav Sabitov/PA Wire/dpa

Auch am Tag der Veranstaltung gab es Schwierigkeiten. Denn Meghan erschien ohne Vorankündigung in letzter Minute, brachte ihre Freundin Serena Williams (43) mit und sorgte so für Chaos.

"Die Herzogin entschied sich kurzfristig, doch zu kommen, nachdem sie uns eigentlich mitgeteilt hatte, dass sie nicht dabei sein würde. (…) Wir hätten uns wirklich gefreut, wenn wir es vorher gewusst hätten, aber das taten wir nicht. Dadurch lief die Choreografie auf der Bühne schlecht, weil plötzlich zu viele Leute dort standen", fügte die 47-Jährige hinzu.

Ein Video des Events zeigt, wie die Meghan Chandauka immer wieder anweist, sich weiter von Harry zu entfernen.

Der Clip löste damals eine große Debatte aus. Aufgrund der medialen Aufmerksamkeit für das Verhalten der Herzogin bat der Herzog die Vorsitzende um eine öffentliche Stellungnahme zur Unterstützung seiner Frau.

Vor wenigen Tagen beschuldigte Chandauka Harry, eine Attacke gegen sie gestartet zu haben, die dazu geführt habe, dass sie angeblich "belästigt und gemobbt" wurde.