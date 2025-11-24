Neuer Skandal um Meghan Markle: Trägt die Herzogin etwa ein gestohlenes Kleid?

USA - Vor wenigen Tagen postete Meghan Markle (44) auf Instagram ein Promo-Video für ihr Weihnachtsspecial auf Netflix - doch ein Detail sorgte für Aufsehen: Sie soll darin ein möglicherweise gestohlenes Kleid getragen haben!

Meghan Markle (44) wird beschuldigt, ein Kleid von einem Fotoshooting entwendet zu haben. © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Denn in dem Clip trägt die Herzogin von Sussex ein elegantes, bodenlanges, grünes Kleid im Wert von rund 1470 Euro.

Augenscheinlich ist es genau dasselbe Kleid, das sie bereits 2022 bei einem Fotoshooting für Variety trug, so Page Six.

Eine Journalistin enthüllte nun, dass die 44-Jährige genau dieses Kleidungsstück nach dem Shooting angeblich entwendet und nie zurückgegeben haben soll.

Bereits vor einigen Monaten kritisierte eine weitere Autorin die Royal dafür, nach dem hochkarätigen Fotoshooting "nicht viele der ihr zur Verfügung gestellten Sachen zurückgegeben" zu haben.