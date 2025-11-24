Neuer Skandal um Meghan Markle: Trägt die Herzogin etwa ein gestohlenes Kleid?
USA - Vor wenigen Tagen postete Meghan Markle (44) auf Instagram ein Promo-Video für ihr Weihnachtsspecial auf Netflix - doch ein Detail sorgte für Aufsehen: Sie soll darin ein möglicherweise gestohlenes Kleid getragen haben!
Denn in dem Clip trägt die Herzogin von Sussex ein elegantes, bodenlanges, grünes Kleid im Wert von rund 1470 Euro.
Augenscheinlich ist es genau dasselbe Kleid, das sie bereits 2022 bei einem Fotoshooting für Variety trug, so Page Six.
Eine Journalistin enthüllte nun, dass die 44-Jährige genau dieses Kleidungsstück nach dem Shooting angeblich entwendet und nie zurückgegeben haben soll.
Bereits vor einigen Monaten kritisierte eine weitere Autorin die Royal dafür, nach dem hochkarätigen Fotoshooting "nicht viele der ihr zur Verfügung gestellten Sachen zurückgegeben" zu haben.
"Was an solchen angeblichen Geschichten schockiert, ist, dass jemand, der in einer Villa für über 15 Millionen Dollar (umgerechnet rund 13 Millionen Euro) in Montecito lebt und gerade Deals im Wert von 100 Millionen Dollar (umgerechnet rund 86,6 Millionen Euro) abgeschlossen hat, überhaupt das Bedürfnis verspüren würde, Schmuck und Kleidung von einem Fotoshooting mitzunehmen, die sie sich offensichtlich leisten kann", so die Autorin.
Auf Anfragen des Boulevardblattes reagierten Markles Vertreter bislang nicht.
Titelfoto: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa