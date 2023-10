Meghan ohne Harry: Was macht die Herzogin allein in einem Luxushotel?

Los Angeles (USA) - Kriselt es etwa zwischen Prinz Harry (39) und seiner Meghan (42)? Könnte man meinen, denn die Herzogin geht derzeit in einem Nobelhotel in Los Angeles ein und aus - ohne ihren Mann. Das gemeinsame Anwesen liegt eine gut 90-minütige Autofahrt entfernt ...

TV-Host Jen Su (r.) konnte zusammen mit Freundinnen ein Selfie mit Herzogin Meghan (42, 2. v. l.) vor dem Beverly Hills Hotel in Los Angeles ergattern. © Bildmontage/Screenshot: Instagram/jensu1

Wie die britische Zeitung The Mirror berichtete, steht Zweisamkeit bei den Sussexes derzeit an zweiter Stelle.

Derzeit halte sich Meghan nicht in ihrer 11 Millionen US-Dollar (circa 10,4 Millionen Euro) teuren Villa in Montecito auf, sondern geht im Beverly Hills Hotel in Los Angeles ein und aus.

Gesehen wurde sie auch in der vergangenen Woche unter anderem von TV-Moderatorin Jen Su, welche das Treffen mit einem Selfie auf Instagram festhielt.

"In L.A. gelandet und auf dem Weg zum Abendessen zufällig auf Meghan Markle getroffen", schrieb sie zu dem Post. "Total zurückhaltend und super freundlich, nette Unterhaltung."

Su übernachtete selbst im Beverly Hills Hotel und nahm das Gruppenfoto mit der Herzogin vor dem Gebäude auf.