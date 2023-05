Millie Mackintosh: Nachdem Meghan Prinz Harry kennenlernte, sollte ich mich "verpissen"

London (Großbritannien) - Die nächste Spitze in Richtung von Herzogin Meghan (41)! Dieses Mal war es Influencerin Millie Mackintosh (33), die über ihre einstige Freundin auspackte. Sie berichtete, Meghan habe sie komplett links liegen lassen, nachdem die ehemalige Schauspielerin damit begonnen hatte, Prinz Harry (38) - den aktuell Fünften der britischen Thronfolge - zu daten.

Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) begannen 2016, sich zu daten. Die Freundschaft zu Millie Mackintosh (33, r.) soll daran zerbrochen sein. © Fotomontage: Netflix, Screenshot/Instagram/milliemackintosh

Glaubt man Millie Mackintosh, waren sie und Meghan einst gute Freundinnen. Doch das habe sich rasant geändert, nachdem die "Suits"-Darstellerin mit ihrem heutigen Ehemann auf Tuchfühlung ging.

"Sie hat mich aus ihrem Leben gestrichen", erzählte Mackintosh in ihrem Podcast "Mumlemmas & More with Millie & Charlie". Die ehemalige Reality-Darstellerin berichtete, dass ihre Freundschaft nach unterkühlten Textnachrichten plötzlich vorbei war.

"Ich habe nie wieder etwas von ihr gehört und ihr auch nie wieder eine Nachricht geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, dass sie mir in dieser Nachricht quasi gesagt hat, ich solle mich verpissen", führte die Britin aus. Meghan habe sie sozusagen "geghostet".

Mackintosh habe sich zuvor angeblich nur erkundigen wollen, wie ihre Freundin mit der exorbitanten Berichterstattung rund um ihre Person umgehen würde.