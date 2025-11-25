Prinz Harrys Großvater warnte ihn vor der Hochzeit mit Meghan: "Man heiratet keine Schauspielerin"

USA/England - Der Großvater von Prinz Harry (41) soll seinem Enkel dringend davon abgeraten haben, Meghan Markle (44) zu heiraten - und soll dabei eine deutliche Warnung ausgesprochen haben.

Queen Elizabeth (†96) und Prinz Philip (†99) waren trotz der Bedenken auf der Hochzeit ihres Enkels anwesend. (Archivfoto) © Andy Rain/EPA/dpa

Denn in einem neuen Enthüllungsbuch des britischen Autors Andrew Lownie werden die angeblichen Aussagen von Prinz Philip (†99) beleuchtet.

Wie Page Six berichtet, soll Philip Harry kurz nach der Verlobung 2017 gewarnt haben: "Mit Schauspielerinnen geht man aus, aber man heiratet sie nicht."

Auch in einem weiteren Buch wird beschrieben, dass der 99-Jährige schon früh Zweifel an der ehemaligen "Suits"-Darstellerin geäußert habe.

Philip habe Meghan zudem mit Wallis Simpson (†89) verglichen - der Frau, für die König Edward VIII. (†77) 1937 auf den Thron verzichtete.