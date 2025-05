Prinzessin Kate und Herzogin Meghan im Streit: Deshalb haben sie sich gegenseitig zum Weinen gebracht

Prinzessin Kate (43) soll mit der Wahl des Kleides für ihre Tochter nicht zufrieden gewesen sein. © TOBY MELVILLE / POOL / AFP

In dem neuen Buch "Yes, Ma’am: The Secret Life of Royal Servants" über das Leben der royalen Familie von Tom Quinn verrät ein Mitarbeiter des Königshauses, dass sich die beiden Schwägerinnen gegenseitig zum Weinen gebracht haben sollen.

Grund des großen Streits soll das Kleid der kleinen Prinzessin Charlotte (10) gewesen sein, welches sie als Blumenmädchen bei der Hochzeit von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan getragen hat.

Britische Medien sollen laut Palast-Mitarbeiter damals die Sache komplett falsch dargestellt haben, doch er wisse, was sich wirklich hinter den Kulissen abgespielt habe.

Demnach waren beide Frauen so verärgert über das Verhalten der anderen, dass sie sich beide die "Augen ausgeheult" hätten.

"Die Wahrheit ist, dass Meghan während der Diskussionen über das Kleid einige Dinge sagte, die sie bereute, und Kate einige Dinge sagte, die sie später bereute, aber das geschah alles im Eifer des Gefechts", so der Insider.