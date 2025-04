Während sie Sohn Archie in den Armen hielt: Meghan Markle spricht offen über ihre Fehlgeburt

Meghan Markle (43) erlitt im Jahr 2020 eine Fehlgeburt. © Evan Agostini/AP/dpa

In ihrem Podcast "Confessions of a Female Founder" spricht sie in der Folge vom heutigen Dienstag über das Erlebnis im Jahr 2020.

Ihr Gast ist Reshma Saujani (49), die Gründerin von "Girls Who Code". Die gemeinnützige Organisation unterstützt Frauen, die in der Informatik arbeiten.

Die 49-Jährige hat selbst mehrere Fehlgeburten erlitten.

Nachdem Saujani über die Herausforderungen ihrer Arbeit gesprochen hatte, erzählt die Herzogin, dass es sehr schwer sei, weiterhin eine "Rolle zu spielen", während man den Schmerz einer Fehlgeburt durchlebe.

"Ich denke, auf eine gewisse parallele Weise muss man lernen, sich von etwas zu lösen, in das man so viel Hoffnung und Versprechen gelegt hat und irgendwann in der Lage sein, es loszulassen. Etwas loslassen, das man geplant hatte, lange zu lieben", so die 43-Jährige.