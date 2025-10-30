Wagt sie den Alleingang? Experte sicher, Meghan Markle distanziert sich von Prinz Harry

USA - Möchte sich Meghan Markle (44) beruflich weiter von Prinz Harry (41) abgrenzen? Laut einem Insider ist genau das offenbar der Fall.

Meghan Markle (44) möchte sich laut einem Experten wieder auf ihre Solo-Karriere konzentrieren. © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Und der Herzog von Sussex unterstütze seine Frau dabei voll und ganz, so Page Six.

Demnach sei Harry froh, dass Meghan etwas gefunden habe, in das sie sich mit voller Leidenschaft einbringen könne.

"Er denkt immer, dass sie die richtigen Entscheidungen trifft. (…) Es ist das, was sie schon vor ihm erfolgreich getan hat, und er glaubt an das Sprichwort 'Happy wife, happy life'. Er ist froh, nicht in dieser Welt involviert zu sein", so die Quelle.

Im Mittelpunkt stehe aktuell Meghans Bestreben, sich als eigenständige Marke zu etablieren - ganz so, wie sie es bereits vor ihrer Beziehung als Schauspielerin getan hatte.

"Es ist gesund für sie als Paar, getrennte Sphären, Identitäten und Herzensprojekte zu haben", erklärte er weiter. Auch Harry sei froh, sich wieder auf seine eigenen Projekte konzentrieren zu können.