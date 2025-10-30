Wagt sie den Alleingang? Experte sicher, Meghan Markle distanziert sich von Prinz Harry
USA - Möchte sich Meghan Markle (44) beruflich weiter von Prinz Harry (41) abgrenzen? Laut einem Insider ist genau das offenbar der Fall.
Und der Herzog von Sussex unterstütze seine Frau dabei voll und ganz, so Page Six.
Demnach sei Harry froh, dass Meghan etwas gefunden habe, in das sie sich mit voller Leidenschaft einbringen könne.
"Er denkt immer, dass sie die richtigen Entscheidungen trifft. (…) Es ist das, was sie schon vor ihm erfolgreich getan hat, und er glaubt an das Sprichwort 'Happy wife, happy life'. Er ist froh, nicht in dieser Welt involviert zu sein", so die Quelle.
Im Mittelpunkt stehe aktuell Meghans Bestreben, sich als eigenständige Marke zu etablieren - ganz so, wie sie es bereits vor ihrer Beziehung als Schauspielerin getan hatte.
"Es ist gesund für sie als Paar, getrennte Sphären, Identitäten und Herzensprojekte zu haben", erklärte er weiter. Auch Harry sei froh, sich wieder auf seine eigenen Projekte konzentrieren zu können.
Prinz Harry will seinen Fokus auf die Invictus Games legen
Ein weiterer Insider betonte, dass die berufliche Trennung der beiden langfristig positive Auswirkungen auf den 41-Jährigen haben werde.
Vor allem in den letzten Monaten tauchte die Herzogin häufig negativ in den Schlagzeilen auf - Gerüchten zufolge habe das auch einen Einfluss auf den Herzog und seine Arbeit gehabt.
Das scheint nun vorbei zu sein, wie ein royaler Experte sicher ist: "Er wirkt glücklicher, wenn er ruhigere, von einer Sache getriebene Arbeit leisten kann. (…) Sie sind nach wie vor ein Team, aber sie spielen jetzt ihre eigenen Stärken aus."
Während Meghan ihre Karriere im Rampenlicht weiter ausbaut, kann Harry sich nun ganz auf seine Arbeit bei den Invictus Games konzentrieren - einem Projekt, das verletzten, kranken und dienstuntauglichen Militärangehörigen und Veteranen zugutekommt.
Titelfoto: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa