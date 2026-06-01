Royaler Autor enthüllt: Das ist der Grund für das Ende von Dianas und Fergusons Freundschaft

England - Ein royaler Autor hat nun den wahren Grund, warum die einst enge Freundschaft zwischen Prinzessin Diana (†36) und Sarah Ferguson (66) zerbrach, enthüllt.

Prinzessin Diana (†36) distanzierte sich zunehmend von Sarah Ferguson. © John Giles/PA/epa/dpa

Wie Andrew Lownie gegenüber Daily Mail erklärte, standen sich die Frauen zunächst sehr nahe.

Durch Lady Di, die Ferguson dem damaligen Prinzen Andrew (66) vorgestellt hatte, wurden sie später sogar Schwägerinnen. Laut dem Autor verband sie vor allem ihre gemeinsame Erfahrung mit den Herausforderungen innerhalb der königlichen Familie.

Gleichzeitig war Diana demnach jedoch auch in Sorge, die 66-Jährige sei zu impulsiv und schade damit ebenfalls ihrem eigenen Ruf, weshalb sie sich schließlich distanzierte.

Zeitweise habe Lady Di sogar vorgeschlagen, dass beide Frauen sich gleichzeitig von ihren Ehemännern hätten trennen sollen - dazu sollte es jedoch nie kommen.

Stattdessen habe Diana Ferguson letztlich allein diesen Schritt gehen lassen und daraus gelernt, wie die königliche Familie auf eine Trennung reagierte. Diese Erfahrung habe sie später für ihre eigene Scheidung genutzt.