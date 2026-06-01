Royaler Autor enthüllt: Das ist der Grund für das Ende von Dianas und Fergusons Freundschaft
England - Ein royaler Autor hat nun den wahren Grund, warum die einst enge Freundschaft zwischen Prinzessin Diana (†36) und Sarah Ferguson (66) zerbrach, enthüllt.
Wie Andrew Lownie gegenüber Daily Mail erklärte, standen sich die Frauen zunächst sehr nahe.
Durch Lady Di, die Ferguson dem damaligen Prinzen Andrew (66) vorgestellt hatte, wurden sie später sogar Schwägerinnen. Laut dem Autor verband sie vor allem ihre gemeinsame Erfahrung mit den Herausforderungen innerhalb der königlichen Familie.
Gleichzeitig war Diana demnach jedoch auch in Sorge, die 66-Jährige sei zu impulsiv und schade damit ebenfalls ihrem eigenen Ruf, weshalb sie sich schließlich distanzierte.
Zeitweise habe Lady Di sogar vorgeschlagen, dass beide Frauen sich gleichzeitig von ihren Ehemännern hätten trennen sollen - dazu sollte es jedoch nie kommen.
Stattdessen habe Diana Ferguson letztlich allein diesen Schritt gehen lassen und daraus gelernt, wie die königliche Familie auf eine Trennung reagierte. Diese Erfahrung habe sie später für ihre eigene Scheidung genutzt.
Sarah Ferguson verbreitete "verletzende Behauptungen" über Diana
Obwohl sich Sarah Ferguson 1992 nach zehn Jahren Ehe von Andrew Mountbatten-Windsor getrennt hatte, blieben beide weiterhin eng verbunden und wohnten sogar noch lange Zeit zusammen.
Doch laut Lownie sei Diana bereits damals besorgt gewesen, Ferguson könne private Geschichten über sie an die Presse weitergeben.
Und so sollte es auch geschehen: Denn ihre enge Freundschaft zerbrach, nachdem die 66-Jährige im Jahr 1996 in einem Buch "verletzende Behauptungen" über Diana aufstellte - darunter, dass sie sich eine Warze eingefangen habe, nachdem sie sich einen Schuh von der 36-Jährigen ausgeliehen hatte.
Der Autor erklärte: "Diese Beziehung wurde nie wieder repariert, auch wenn Sarah Ferguson so tat, als wäre das der Fall."
Diana ließ sich 1996 offiziell von König Charles (77) scheiden, nur ein Jahr später verstarb sie bei einem tragischen Autounfall in Paris.
Titelfoto: Montage: John Giles/PA/epa/dpa,