Mit Sauerstoffgerät: Mette-Marit nach Epstein-Interview in Notaufnahme gebracht

Oslo (Norwegen) - Ihr Interview über ihr Verhältnis zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) scheint Mette-Marit (52) stark zugesetzt zu haben. Die norwegische Kronprinzessin wurde wenig später mit einem Sauerstoffgerät vor der Notaufnahme einer Klinik gesichtet.

Mette-Marits (52) Gesundheitszustand hat sich verschlechtert. © picture alliance/dpa/NTB | Lise Åserud

Als die Kameras abgeschaltet waren, soll die Ehefrau von Prinz Haakon (52) körperlich zusammengebrochen sein - das zumindest behauptet die norwegische Zeitschrift SE og HØR, die jetzt Fotos des Prinzenpaares kurz nach der Aufnahme des Interviews veröffentlicht hat.

Die Paparazzi-Bilder zeigen die laut Bericht "angeschlagene" Mette-Marit und ihren Ehemann vor dem Eingang der Notaufnahme der Osloer Uniklinik. In Haakons Hand: ein tragbares Sauerstoffgerät, mit dem er seiner Frau im Notfall über einen Nasenkatheter Sauerstoff zuführen könnte.

Die norwegische Kronprinzessin leidet an einer chronischen Lungenfibrose. Ende vergangenen Jahres hatte das Königshaus bekannt gegeben, die Erkrankung habe sich inzwischen derart verschlimmert, dass Mette-Marit auf eine mögliche Lungentransplantation vorbereitet werde.

Das Fernsehinterview über ihre Freundschaft zu Jeffrey Epstein, in dem die kranke Prinzessin mit zittriger Stimme in die Kamera gesprochen hatte, soll sie zusätzlich schwer belastet haben.