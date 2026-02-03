Mutmaßliches Høiby-Opfer packt in Prozess aus: "Sitze hier und zittere"

Oslo (Norwegen) - Im Prozess gegen den ältesten Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat am Nachmittag das erste mutmaßliche Opfer ausgesagt.

Marius Borg Høiby (29) und die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52). (Archivfoto) © Lise Aserud/NTB/dpa

"Das ist das Letzte, das ich mir wünsche", sagte die Frau der norwegischen Nachrichtenagentur NTB zufolge über ihren Auftritt vor Gericht. "Ich finde das alles surreal und bin ziemlich überfordert."

Es sei unangenehm und ungerecht, in den Fall hineingezogen zu werden, sagte sie demnach weiter. "Ich sitze hier und zittere."

In dieser Nacht sei der Norweger ihr auf die Toilette gefolgt, erzählte sie laut NRK vor Gericht. "Wir hatten einige Sekunden lang Sex, aber dann habe ich abgebrochen", sagte die Frau demnach.

Høiby (29) habe die Toilette verlassen, und auch sie sei kurz darauf zu den Gästen zurückgekehrt.

Die Zeit danach sei für sie wie ein "großes schwarzes Loch": Das Nächste, an das sie sich erinnere, sei, wie jemand ein Taxi für sie bestellt habe, sagte sie laut NRK. Sie habe Skaugum aber in guter Stimmung verlassen.