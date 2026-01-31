Sie stehen im Schatten ihrer Brüder: Trifft Charlotte das gleiche Schicksal wie ihr Onkel Prinz Harry?

England - Steht Prinzessin Charlotte (10) vor dem gleichen "Fluch" wie ihr Onkel Prinz Harry (41)? Experten warnen, dass der jungen Royal eine "sehr schwierige" Zeit bevorstehen könnte, während sie versucht, ihren Platz innerhalb der Königsfamilie zu finden.

Welchen Platz wird Prinzessin Charlotte (10) in der britischen Königsfamilie einnehmen? © Aaron Chown/Press Association/dpa

Denn sie und Harry haben etwas gemeinsam: Beide sind Zweitgeborene der Thronfolger und übernehmen damit traditionell die "Spare"-Rolle.

Das bedeutet, dass sie als Ersatz dienen, falls dem Erstgeborenen etwas zustößt, und sichern damit die Monarchie ab.

Wie The Mirror berichtete, genießt die Zehnjährige zwar derzeit ihren Status als prominentes Mitglied der arbeitenden Royals, doch als Zweitgeborene von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) könnte Charlotte das "unvermeidliche historische Ersatzkind-Problem" treffen, das die jüngeren Geschwister der Thronfolger seit Generationen begleitet.

"Es ist eine sehr schwierige Position, in der man sich befindet, und wahrscheinlich etwas, womit sich Prinzessin Charlotte ebenfalls abfinden muss, wenn Prinz George (12) schließlich König wird und sie ihre eigene Rolle finden muss", so ein Insider.