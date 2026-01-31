Sie stehen im Schatten ihrer Brüder: Trifft Charlotte das gleiche Schicksal wie ihr Onkel Prinz Harry?
England - Steht Prinzessin Charlotte (10) vor dem gleichen "Fluch" wie ihr Onkel Prinz Harry (41)? Experten warnen, dass der jungen Royal eine "sehr schwierige" Zeit bevorstehen könnte, während sie versucht, ihren Platz innerhalb der Königsfamilie zu finden.
Denn sie und Harry haben etwas gemeinsam: Beide sind Zweitgeborene der Thronfolger und übernehmen damit traditionell die "Spare"-Rolle.
Das bedeutet, dass sie als Ersatz dienen, falls dem Erstgeborenen etwas zustößt, und sichern damit die Monarchie ab.
Wie The Mirror berichtete, genießt die Zehnjährige zwar derzeit ihren Status als prominentes Mitglied der arbeitenden Royals, doch als Zweitgeborene von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) könnte Charlotte das "unvermeidliche historische Ersatzkind-Problem" treffen, das die jüngeren Geschwister der Thronfolger seit Generationen begleitet.
"Es ist eine sehr schwierige Position, in der man sich befindet, und wahrscheinlich etwas, womit sich Prinzessin Charlotte ebenfalls abfinden muss, wenn Prinz George (12) schließlich König wird und sie ihre eigene Rolle finden muss", so ein Insider.
Prinz Harry diente sein Leben lang als Ersatz für Prinz William
Dieses Problem, die eigene Rolle finden zu müssen und nicht nur im Schatten seines Bruders zu stehen, kennt der Herzog von Sussex nur zu gut - ebenso wie Prinzessin Margaret (†71), die Schwester von Queen Elizabeth (†96).
Der 41-Jährige schrieb bereits in seinem Buch, das ebenfalls den Titel "Spare" trägt, über seine Erfahrungen: "Ich war der Schatten, die Unterstützung, der Plan B. Ich wurde auf die Welt gebracht, falls Willy etwas zustößt. Ich sollte Backup leisten, ablenken, umleiten und, falls nötig, als Ersatz dienen. (…) Das wurde mir von Anfang an ausdrücklich klargemacht und regelmäßig wiederholt."
Auch Margaret habe ein ähnliches Schicksal gehabt. So berichtete ein königlicher Experte: "Es gibt Parallelen zwischen Margaret und Prinz Harry: Beide waren Ersatzkinder des Thronfolgers ohne eigene Rolle. Margaret muss sich gefragt haben, welchen Sinn ihre Existenz überhaupt hatte, da sich alles um ihre ältere Schwester drehte."
Für Prinzessin Charlotte dürfte es also eine Herausforderung werden, ihren eigenen Platz in der Königsfamilie zu finden, wenn sie erwachsen wird - und die Zeit wird zeigen, wie sie mit ihrem Schicksal als "Spare" umgehen wird.
Titelfoto: Aaron Chown/Press Association/dpa