Mehrere Wochen Haft: Mette-Marits Skandal-Sohn kurz vor Vergewaltigungsprozess festgenommen!

Oslo (Norwegen) - Die Schlagzeilen um den Erstgeborenen der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52) reißen nicht ab. Einen Tag vor Marius Borg Høibys (29) Vergewaltigungsprozess soll er festgenommen worden sein - ihm drohen vier Wochen Untersuchungshaft!

Bislang gehörten Sex, harte Drogen und jede Menge Alkohol zum Leben von Marius Borg Høiby (29). © Vegard Wivestad Grott/NTB SCANPIX/EPA/dpa

Wie die Nachrichtenagentur NTB mitteilte, bestätigte die Anwältin des 29-Jährigen seine Festnahme am Sonntagabend. Wo der Unruhestifter aufgegriffen wurde, gab die norwegische Polizei nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass sich Høibys wegen körperlichen Übergriffs und der Drohung mit einem Messer verantworten muss.

Høiby sollte sich planmäßig am Dienstag um 9.30 Uhr in Oslo vor Gericht verantworten. Sein Straftatenregister ist lang: 38 Anklagepunkte werden ihm vorgeworfen.

In früheren Beziehungen soll sich der 29-Jährige äußerst flegelhaft verhalten haben. So wurde er wegen Körperverletzung, Vergewaltigung, Misshandlung, Sachbeschädigung und der Verletzung seiner Besuchsverbote angeklagt. Nun kommen neue kriminelle Machenschaften hinzu - und diese bescheren ihn gleich mehrere Wochen Haft.

In Kontakt mit der Justiz kam der Adelssohn bereits 2024. Mit der Veröffentlichung seiner ersten Straftaten endete seine kriminelle Laufbahn jedoch nicht.

Zuletzt erwischte die Polizei den 29-Jährigen mit 3,5 Kilogramm Marihuana.