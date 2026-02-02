Royaler Besuch an der Rennstrecke: König Charles feuert Läufer an

Sandringham (Großbritannien) - Hoher Besuch an der Laufstrecke: König Charles III (77) besuchte am Samstag eine Laufveranstaltung und jubelte den Teilnehmern tatkräftig zu.

Seinen Samstag verbrachte König Charles (77) an der Laufstrecke in Sandringham. © Bildmontage: Screenshots/Instagram/theroyalfamily

Diese Überraschung gelang: Beim Parkrun, einem Lauf der Wohltätigkeitsorganisation "Move Against Cancer" in Zusammenarbeit mit der Initiative "5K Your Way", stand am Samstag ein ganz besonderer Zuschauer in der ersten Reihe – König Charles. Die Veranstaltung fand in Sandringham (Großbritannien) statt.

Auf Instagram teilten die Veranstalter Eindrücke vom Lauf. Auf einem Foto hält die Organisatorin ein Schild mit der Aufschrift: "Ja! Das war wirklich Seine Majestät der König auf eurer ersten Runde."

"5K Your Way" bringt Menschen zusammen, die direkt oder indirekt von Krebs betroffen sind, darunter Patienten, Genesene sowie Angehörige. Im Mittelpunkt stehen der Austausch, gegenseitige Unterstützung und Gemeinschaft, nicht der sportliche Wettbewerb.

So ist jeder willkommen, egal ob zum Laufen, Joggen, Walken, Anfeuern oder Helfen.



Die Gruppe trifft sich einmal im Monat, jeweils am letzten Samstag, um gemeinsam Kraft und Zuversicht zu schöpfen. In den vergangenen Jahren ist das Netzwerk stark gewachsen: In Großbritannien und Irland finden inzwischen mehr als 120 solcher Parkruns statt.