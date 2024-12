"Es ist alles Fake": Liebes-Aus bei König Felipe und Königin Letizia?

Madrid - Auch in diesem Jahr lächelte das spanische Königspaar Felipe (56) und Letizia (52) mit ihren Töchtern, Sofía (17) und Leonor (19), für die alljährlichen Weihnachtsgrüße in die Kamera. Doch die Gerüchteküche brodelt, dass von einem harmonischen Familienglück keine Rede mehr sein kann.

In einem Interview mit Bild ging Peñafiel nun genauer ins Detail und verriet, dass er in der Ehe von den Royals nur noch Schein sehe: "Letizia und Felipe leben nur noch für die Öffentlichkeit zusammen. Es ist alles fake, privat existiert keine Ehe mehr zwischen ihn", so Peñafiel.

Jaime del Burgo (54) behauptet ein Langzeit-Liebhaber der Königin Letizia (52) gewesen zu sein. © Bildmontage: Andrew Medichini/AP/dp, Screenshot/X/JaimeDelBurgo

Schon im Mai hatte TAG24 über die Affären Letizias berichtet und neun Liebhaber benannt. Dabei stand einer ganz besonders im Fokus: der Unternehmer Jamie del Burgo (54).

Dieser war von 2012 bis 2014 mit Letizias Schwester Telma Ortiz (51) verheiratet und soll danach mit Letizia eine Langzeit-Affäre geführt haben.

In einem vergangenen Interview mit Bild verriet er, Letizia habe mit ihm fliehen wollen. Mehr pikante Details über das Verhältnis werden wohl in einem Buch und in einem Dokumentarfilm veröffentlicht werden, an denen der 54-Jährige aktuell arbeitet.

Außerdem unterstützt Jaime Peñafiel, der 22 Jahre lang als Chefredakteur der spanischen Zeitschrift "Hola" tätig war und 25 Adels-Bücher schrieb, die Aussagen von del Burgo und betitelt ihn als "glaubwürdig."

Im Interview mit Bild erzählte der Royal-Experte auch, dass er Letizia als eine Frau mit zwei Gesichtern kennengelernt habe, die abseits der Kameras und Presse eine "kalte, herrische, harte Frau" sei.