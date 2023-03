Prinz Andrew beleidigt: Er möchte nicht im ehemaligen Anwesen von Harry und Meghan wohnen

Möchte König Charles (74) seinen eigenen Bruder für dessen skandalöse Vergangenheit bestrafen? © Victoria Jones/PA Wire/dpa

Die Entscheidung von König Charles (74), Meghan (41) und Harry (38) ihren ehemaligen Wohnsitz wegzunehmen, kam überraschend und dürfte den Konflikt innerhalb der Königsfamilie anheizen.

Auch Prinz Andrew scheint vom Willen seines Bruders alles andere als begeistert zu sein.

Wie britische Medien unter Bezugnahme auf Insider-Quellen berichten, soll der 63-Jährige "beleidigt" sein und sich gekränkt fühlen.

Der bevorstehende Umzug von seiner palastartigen Royal Logde ins "bescheidene Anwesen" Frogmore käme einer Verschlechterung und Herabstufung seiner Lebensverhältnisse gleich.

Der in Ungnade gefallene Herzog von York, der 2019 wegen seiner Verbindung zu dem verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein (†66) von seinen königlichen Pflichten entbunden wurde, soll den Experten zufolge das Gefühl haben, sein Bruder wolle ihn bestrafen.

"Seine verstorbene Mutter, Königin Elisabeth (†96), war vernarrt in Andrew und verwöhnte ihn nach allen Regeln der Kunst", so ein Insider laut New York Post. "Zum Leidwesen des Duke of York gibt es nun jedoch einen neuen Sheriff in der Stadt."