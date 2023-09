Königliche Ignoranz nach Streit: Prinz Harry würdigt Beckham-Sohn keines Blickes

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Die einst so enge Freundschaft zwischen den Beckhams und Prinz Harry (38) sowie Meghan (42) scheint wirklich zerbrochen zu sein. Ein veröffentlichter Clip zeigt, wie Harry den Sohn von David Beckham (48), Brooklyn Beckham (24), scheinbar aktiv ignoriert.

Prinz Harry (38) scheint sehr sensibel zu sein, wem er vertrauen kann oder nicht. © ADRIAN DENNIS / AFP

Beim Spiel des Klubs von Lionel Messi (36), Inter Miami, in Los Angeles gegen den Los Angeles FC kam es laut "Page Six" zu einer augenscheinlich unangenehmen Begegnung.



Prinz Harry lief auffällig an Brooklyn Beckham, dem Sohn von David und Victoria Beckham, sowie dessen Frau Nicola Peltz (28) vorbei. Der Prinz lächelte zwar in die Gegend, aber lief an Brooklyn vorbei, der zudem alles andere als glücklich über die Situation wirkte.

Diese Szene, die auf X (ehemals Twitter) geteilt wurde, scheint die hartnäckigen Gerüchte zu bestätigen, dass die Freundschaft zwischen den Beckhams und dem königlichen Paar zerbrochen ist.