Die Beckhams kündigen Harry und Meghan die Freundschaft - das ist der Grund!

Waren mal gute Freunde: (v.l.n.r.) David (48) und Victoria Beckham (49) sowie Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41). © Montage: Ian West / POOL / AFP, Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

2018 feierten Victoria (49) und David Beckham (48) auf Schloss Windsor die Hochzeit von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41), unterstützten vor allem die Schauspielerin bei ihrer Ankunft im Vereinigten Königreich und galten als enge Freunde und Berater der Sussexes in vielen Bereichen.

Doch das Verhältnis des Vierergespanns scheint sich abgekühlt zu haben - mehr noch: Von der Freundschaft der beiden Paare soll nichts mehr übrig sein, heißt es in einem Bericht der britischen Daily Mail.

Wie ein Insider gegenüber dem Blatt enthüllte, sollen Prinz Harry und seine Frau den Beckhams in einem Telefonat vorgeworfen haben, private Informationen über die royalen Aussteiger ausgeplaudert zu haben.

Das britische Power-Couple wiederum soll auf die Anschuldigungen, es habe sensible Details über das befreundete Paar durchsickern lassen, "sehr wütend" reagiert haben, was schließlich zum endgültigen Bruch zwischen den einst so guten Freunden geführt habe.



"Es ist unwahrscheinlich, dass das Ganze sich wieder einrenkt", prognostizierte die Quelle.