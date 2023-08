Offiziell fix: Prinz Harry und Meghan kommen nach NRW

Der britische Prinz Harry (38), Herzog von Sussex, und seine Frau Meghan (42), Herzogin von Sussex, sind im September in Düsseldorf zu Gast. © Matt Dunham/Pool AP/dpa

Dort werden dann die von Harry initiierten Invictus Games veranstaltet, ein Sportfestival für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten.

Harry und Meghan seien "erfreut", die Spiele zu besuchen, teilte die Pressestelle der Invictus Games am Donnerstag in Düsseldorf mit. Harry werde von Anfang an dabei sein, Meghan später dazukommen. An der Schlusszeremonie nähmen dann beide teil.

Vergangenes Jahr hatte das Herzogspaar die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt auch schon beehrt, um Reklame für die Spiele vom 9. bis 16. September 2023 zu machen.

Harry hat währenddessen auch Geburtstag, er wird am 15. September 39. Mit seiner königlichen Familie in Großbritannien hat sich der Zweitgeborene weitgehend überworfen.